Армения меняет политическую модель? Министр о новой Конституции

Перехода к президентской модели в Армении не ожидается.

Об этом заявила журналистам министр юстиции Србуи Галян, говоря о предстоящем изменении Конституции.

«Смена модели управления в Армении не предусматривается», - сказала она в ответ на соответствующий вопрос, передают армянские СМИ.

Что касается того, чем вызвана необходимость в новой Конституции, то, по словам министра, действующий закон недостаточно четко и эффективно акцентирует внимание на правах человека, особенно социальных правах граждан. В будущей Конституции этим вопросам будет уделено важное место.

Также новая Конституция будет лучше регулировать деятельность госструктур, в том числе правоохранительных, а также судебных. По ее словам, зачастую функции тех или иных органов не разделены между собой, например, прокуратуры и следственных органов.

Текст нового основного закона должен быть готов к парламентским выборам 2026 года, Галян не исключила, что после этого может состояться референдум.

Премьер Никол Пашинян 19 февраля в своем обращении к гражданам вновь заявил о необходимости новой Конституции, так как все предыдущие референдумы, проведенные для принятия действующей и предыдущей Конституций, имеют проблемы с легитимностью. По словам Пашиняна, стратегическая цель принятия новой конституции — «переход от остаточного функционирования безгосударственной нации к государственному функционированию народа».