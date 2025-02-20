 Армения меняет политическую модель? Министр о новой Конституции | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Армения

Армения меняет политическую модель? Министр о новой Конституции

First News Media13:35 - Сегодня
Армения меняет политическую модель? Министр о новой Конституции

Перехода к президентской модели в Армении не ожидается.

Об этом заявила журналистам министр юстиции Србуи Галян, говоря о предстоящем изменении Конституции.

«Смена модели управления в Армении не предусматривается», - сказала она в ответ на соответствующий вопрос, передают армянские СМИ.

Что касается того, чем вызвана необходимость в новой Конституции, то, по словам министра, действующий закон недостаточно четко и эффективно акцентирует внимание на правах человека, особенно социальных правах граждан. В будущей Конституции этим вопросам будет уделено важное место.

Также новая Конституция будет лучше регулировать деятельность госструктур, в том числе правоохранительных, а также судебных. По ее словам, зачастую функции тех или иных органов не разделены между собой, например, прокуратуры и следственных органов.

Текст нового основного закона должен быть готов к парламентским выборам 2026 года, Галян не исключила, что после этого может состояться референдум.

Премьер Никол Пашинян 19 февраля в своем обращении к гражданам вновь заявил о необходимости новой Конституции, так как все предыдущие референдумы, проведенные для принятия действующей и предыдущей Конституций, имеют проблемы с легитимностью. По словам Пашиняна, стратегическая цель принятия новой конституции — «переход от остаточного функционирования безгосударственной нации к государственному функционированию народа».

Поделиться:
235

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев принял председателя Исламского консультативного совета ...

Мнение

Украинский аналитик для 1news.az: Трамп подыгрывает Путину, нанося удар по Украине

Общество

Погода на пятницу: В Баку ожидается снег и сильный ветер

Xроника

В Агдаме создается историко-архитектурный музейный комплекс «Имарет»

Армения

Секретарь Совбеза Армении о начале пересмотра стратегии нацбезопасности

Армения меняет политическую модель? Министр о новой Конституции

Премьер Армении: Необходимо принять новую конституцию

Пашинян сегодня обратится с посланием к народу

Выбор редактора

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Гейдар Алиев и борьба за Карабах с советских времен до эпохи независимости

Новости для вас

Политический месседж или невежество? - Посол Армении в США устроила вечеринку в честь Саманты Пауэр

Не спецслужбы, но цель та же: Кочарян о деятельности USAID в Армении

Пашинян просит ЕС поддержать реформы в Армении

Замглавы МИД Армении заявил, что армяно-азербайджанские переговоры не в тупике

Последние новости

Бакинский метрополитен приобретет 20 вагонов в этом году, еще 10 – в следующем

Сегодня, 15:38

Великобритания планирует провести новый саммит по Украине

Сегодня, 15:27

Украинский аналитик для 1news.az: Трамп подыгрывает Путину, нанося удар по Украине

Сегодня, 15:25

Бакинский метрополитен: Проблем в метро из-за снегопадов и морозов не ожидается

Сегодня, 15:09

С этого дня начнется процесс электронного перевода учащихся

Сегодня, 14:58

Мэр Тбилиси рассказал о сторонниках «второго фронта» против РФ в кабмине Грузии

Сегодня, 14:52

В Баку приостановлена деятельность известного ресторана - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 14:32

Вещание Azad Azərbaycan будет временно приостановлено

Сегодня, 14:14

Температура воздуха в Баку даже в дневные часы будет ниже 0°C

Сегодня, 14:10

Секретарь Совбеза Армении о начале пересмотра стратегии нацбезопасности

Сегодня, 14:08

В Кремле обеспокоены планами Европы разместить военных в Украине

Сегодня, 14:06

Погода на пятницу: В Баку ожидается снег и сильный ветер

Сегодня, 14:00

На сайты, входящие в состав Global Media Group, совершена массовая хакерская атака

Сегодня, 13:46

«Unique voice»: Реакции пользователей соцсетей на азербайджанскую евровидийную песню «Run with U» - ВИДЕО

Сегодня, 13:40

Армения меняет политическую модель? Министр о новой Конституции

Сегодня, 13:35

Учреждена юбилейная медаль «150-летие Азербайджанской национальной печати (1875–2025)»

Сегодня, 13:32

Афганистан отказался от участия в Римском статуте

Сегодня, 13:30

Утвержден устав Центра чистой энергии Организации экономического сотрудничества

Сегодня, 13:29

Проведены учения подразделений морской пехоты азербайджанской армии - ВИДЕО

Сегодня, 13:27

Президент Ильхам Алиев принял председателя Исламского консультативного совета Ирана - ФОТО

Сегодня, 13:23
Все новости
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Минуло 40 дней с момента трагического крушения вблизи Актау пассажирского самолета AZAL, выполнявшего рейс Баку-Грозный. Авиакатастрофа унесла жизни 38 человек, среди11 / 02 / 2025, 14:50
Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

23 / 01 / 2025, 15:25
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

09 / 08 / 2024, 09:31