«Банкет был за счет США, а Трамп не желает продолжать финансировать войну»: Ильгар Велизаде о причинах провала саммита ЕС по Украине

Первая за долгое время официальная встреча представителей США и России, состоявшаяся 18 февраля в Эр-Рияде, продолжает сохранять актуальность в международной повестке.

И чем позитивней оценка ее результатов сторонами переговоров, тем резче бросается в глаза фиаско Парижского саммита европейских стран по украинскому урегулированию.

Означает ли провал встречи в Париже беспомощность Евросоюза и можно ли считать неспособность европейских лидеров предложить реальные пути выхода из кризиса дискредитацией ЕС как института?

С этими вопросами мы обратились к одному из авторитетных политических аналитиков, главе Клуба политологов «Южный Кавказ» Ильгару Велизаде.

Вначале политолог коснулся самого факта переговоров американской и российской делегаций в столице Саудовской Аравии: «Как и ожидалось, США инициировали переговорный процесс (в данном случае только так это можно назвать) и выбрали в качестве основной стороны переговоров на нынешнем этапе Россию - в качестве стороны, с которой нужно договариваться. На данном этапе именно склонение России к переговорам является важным условием для развития этой самой переговорной линии, которую и инициировал Вашингтон. Почему? Потому что в этом конфликте есть два основных участника, как мы знаем - Россия и Украина».

«Украина как сторона конфликта исключительным образом зависит от военной помощи Соединенных Штатов. Об этом часто говорил и сам президент Украины Зеленский. Можно найти его публичные высказывания, в которых он признается, что если США не будут оказывать достаточной поддержки Украине, то она эту войну проиграет. То есть, это говорит о том, что Украина исключительно зависит от внешней поддержки, в частности, от поддержки Соединенных Штатов Америки, и поэтому в той или иной степени позиция Украины обуславливается этой самой поддержкой США, поддержкой Вашингтона», - сказал Ильгар Велизаде.

«А Россия ведет войну самостоятельно, и от того, примет ли Москва условия переговоров, которые предлагает Вашингтон, зависит то, будут ли вообще эти переговоры вестись. На сегодняшний момент это так представляется, по крайней мере, Вашингтону. Они понимают, что к переговорам надо склонять не сторону, зависящую от тебя практически полностью, а страну, которая от тебя не зависит, но ведет войну. Такой страной является Россия. И на этом этапе важно достичь принципиальных договоренностей именно с Москвой - для того, чтобы определить эту самую переговорную линию в общем», - отметил эксперт.

«Что касается Европейского Союза, то он изначально не имел никаких планов по мирному урегулированию конфликта. Был только один план – «План Зеленского». То есть, это не план Европейского Союза, это «План Зеленского», который, в общем-то, выглядел больше как план по склонению России к принятию условий Украины.

В принципе, все остальные планы, в частности, план России, ее план мирного решения конфликта, тоже выглядел склонением Украины к миру на условиях Москвы.

Но в данном случае Москва выступала с позиции силы, с позиции сильного - страны, которая удерживает большую часть украинской территории в своих руках.

Весь вопрос здесь заключается в том, что план Зеленского и план Москвы – это, фактически, два антагонизирующих плана. И эти планы - они не про мир, а скорее, про продолжение войны. То есть, они больше по продолжению войны, нежели по склонению противника к миру на своих условиях. Ситуация примерно такая. А у Европейского Союза вообще никогда не было никакого мирного плана», - сказал Ильгар Велизаде.

Аналитик в этой связи напомнил, что мирные планы выдвигались со стороны Турции, Китая, Бразилии, Саудовской Аравии: «И в целом мирный - если и не план, то подход - есть у Соединенных Штатов Америки».

«Европейский Союз не выступал с предложениями о мире. Евросоюз выступал только с одним предложением - о поддержке Украины в ведении военных действий. И выступал в поддержку «Мирного плана Зеленского», который, опять же, по сути своей, никаким мирным планом не являлся. И сейчас, когда стали вестись переговоры в Эр-Рияде, когда шла подготовка к этим переговорам, а потом активизировалась переговорная динамика, Европейский Союз, как геополитический субъект, который не имеет мирного плана, который никогда не имел своего своей концепции по разрешению конфликта, остается вне игры».

«На этом фоне возникают противоречия не только между Соединенными Штатами и Европейским Союзом, но и Соединенными Штатами и Украиной. Украина считает, что её обделили, что её не приглашают на переговоры. Но Трамп говорит о том, что у Украины было 3 года для того, чтобы эти переговоры начать и не допустить вообще войны. Говоря это Киеву, Трамп фактически обращается и к своим европейским партнерам, союзникам - что «и у вас было три года на то, чтобы подготовиться к мирному варианту развития, разрешения ситуации». Но этого мирного варианта не было. Вместо мирного решения европейская сторона предлагала увеличить финансирование Украины для продолжения военных действий и выступала за оказание любой формы экономической помощи для того, чтобы Украинское государство держалось и сопротивлялось агрессии. Это - единственное, чем занималась коллективная Европа».

«Причем, как оказалось, «банкет был за счет» США. Все эти действия европейцев – «мы поддерживаем, мы должны помочь, мы должны противостоять агрессору» - то есть, все то, что с их стороны говорилось - все это происходило, по большому счету, за счет Соединённых Штатов Америки.

И теперь Трамп, обращаясь к Европе ставит вопрос следующим образом: «Ты хочешь помочь, хочешь оказать военную помощь, экономическую поддержку, так вот и защищай, и помогай, и оказывай, но не надо меня сюда привлекать. Это ты говоришь о том, что необходима какая военная помощь, необходима военная поддержка до тех пор, пока Украина не решит свои проблемы. А я считаю, что Украина на сегодняшний день не решит своих проблем оказанием такого рода помощи. Потому что это способствует пролонгации, продлению конфликта. Конфликт в большинстве своем идет на территории Украины, уничтожаются украинские города, населенные пункты, объекты инфраструктуры. Прежде всего, гибнут люди - и гражданские, и, естественно, военные. Сокращается мобилизационный потенциал, наносится огромный вред демографии Украины. Уже на сегодняшний день здесь миллионы беженцев, внутренне перемещенных лиц, людей без жилья, без крова. Сейчас встает очень серьёзная проблема, связанная с обеспечением людей работой, и т.д. К этим гуманитарным проблемам добавляются серьёзные экологические проблемы, и эти проблемы растут как снежный ком. И постоянное оказание военной поддержки Украине, как это ни парадоксально, ухудшает лишь позиции Украины, а не улучшает ее. Опять же, повышается градус напряжения, и в результате Украина несет основные издержки.

Теперь, что касается России. Конечно, Россия тоже находится под санкциями. Она тоже несет потери, в том числе и в живой силе, в технике. Но основная часть военных действий не происходит на российской территории. Российская экономика держится, как бы к ней ни относились. По крайней мере, статистические показатели Международного валютного фонда, международных организаций, кредитных организаций говорят о том, что российская экономика растет - как бы это парадоксально ни выглядело. Оборонно-промышленный комплекс достаточно эффективно работает для реализации военных целей, и страна продолжает воевать, изыскивает для этого возможности.

Санкции, которые были наложены на Россию, не повлияли на нее катастрофическим образом. Да, они, конечно, повлияли негативно, но не катастрофически. И не подорвали её возможность к самостоятельному ведению военных действий.

В этих условиях пролонгация конфликта не может принести пользу Украине. И вообще, грозит очень серьёзными негативными последствиями для международной системы безопасности, потому что в случае, если конфликт будет эскалировать, то не исключается применение уже ядерного оружия или включение в этот конфликт других игроков - опять же с таким фатальным исходом».

Вот что говорит Трамп, и продолжает, что «если я не буду поддерживать Украину, если со стороны Соединенных Штатов Америки такая поддержка будет серьезно ограничена, то Украина вынуждена будет пойти на переговоры с Россией и заключить мирный договор. А на каких условиях – это уже второй вопрос»», - продолжил Ильгар Велизаде.

Возвращаясь к Европейскому Союзу, то он этого не хочет, он хочет продолжения войны, и это при том, что европейская экономика находится, мягко выражаясь, не в лучшем положении: «У нее сегодня очень серьезные бюджетные дефициты, очень серьезные проблемы политического характера. Два из крупнейших государств Европейского Союза - Германия и Франция находятся практически в условиях политического кризиса. Германия вообще находится перед выборами. И как в этих условиях оказывать стабильную военную поддержку Украине - тоже вопрос. Часть европейских стран выступает против этой линии поведения. Так что, очень серьезный раскол внутри Европейского Союза. Там нет консолидированной позиции. И провальный Парижский саммит является еще одним тому свидетельством».

«В этих условиях неминуемый кризис в отношениях между США и Европейским Союзом приводит к очень серьезным последствиям. И на него накладывается кризис в отношениях Вашингтона и Киева.

Что нужно для того, чтобы изменить эту парадигму? Думаю, нужны лишь эффективные переговоры с выходом на конкретные решения», - заключил Ильгар Велизаде.