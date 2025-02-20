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Секретарь Совбеза Армении о начале пересмотра стратегии нацбезопасности

First News Media14:08 - Сегодня
Секретарь Совбеза Армении о начале пересмотра стратегии нацбезопасности

Необходимость в пересмотре стратегии национальной безопасности возникла в связи с изменениями, которые произошли в среде безопасности Армении.

Об этом заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян, комментируя заявление премьер-министра Никола Пашиняна о том, что будет создана рабочая комиссия по пересмотру стратегии нацбезопасности, которую будет координировать глава армянского Совбеза.

«В каких направлениях будут происходить изменения в Стратегии национальной безопасности, на данный момент мы не можем говорить. (…) Как известно, предыдущая стратегия национальной безопасности была подготовлена и опубликована летом 2020 года, после этого произошли большие изменения вокруг Армении. Также, учитывая динамику этих изменений, мы подождали некоторое время, и, имея определенную ясность, решили разработать новую стратегию национальной безопасности», - сказал он.

На вопрос, когда начнутся эти работы, секретарь Совбеза ответил, что «рабочие встречи мы начнем очень скоро».

Коснувшись вопроса конституционных изменений, Григорян сказал, что о них говорилось еще с 2020 года. Он подчеркнул, что изменение конституции Армении всегда было внутренним процессом, «это не может иметь отношения к каким-либо внешним процессам, это был внутренний процесс и останется внутренним процессом».

Источник: News.am

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