Мэр Тбилиси рассказал о сторонниках «второго фронта» против РФ в кабмине Грузии

Определенные представители стран Запада в кабинете премьер-министра Грузии требовали от республики открыть «второй фронт» против России.

Об этом заявил журналистам генсек правящей партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе.

«На определенном этапе времени нам сложно было говорить о том, что, например, в кабинете премьер-министра в присутствии председателя партии они (представители западных стран) разговаривали грубо и прямо силой, заламыванием рук призывали к открытию в стране «второго фронта», - сказал Каладзе.

По его словам, от Грузии требовали назначить чартерные рейсы и организованно отправлять добровольцев в Украину, а также ввести санкции против России. «Когда ты вводишь санкции, которыми другому не навредишь, а навредишь лишь своему народу и стране, как можно вообще принимать такое решение?» - подчеркнул мэр.

Источник: ТАСС