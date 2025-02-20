Великобритания планирует провести новый саммит по Украине

Власти Великобритании планируют провести встречу лидеров ряда стран по Украине после возвращения премьер-министра Кира Стармера из Вашингтона, сообщил в четверг телеканал Sky News со ссылкой на источники.

Ранее Стармер заявил, что направится на следующей неделе в США, где обсудит с президентом Дональдом Трампом «ключевые элементы» долгосрочного мира в Украине.

«Идёт работа над британским саммитом по Украине. Даты его проведения пока нет, однако это произойдет после того, как сэр Кир Стармер вернётся из Вашингтона», - передаёт телеканал.