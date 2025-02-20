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«Кресло стоит, но Грузия не сядет»: Тбилиси отклонил предложение Лаврова

First News Media16:03 - Сегодня
«Кресло стоит, но Грузия не сядет»: Тбилиси отклонил предложение Лаврова

Грузия рассматривает формат переговоров «3+3» по Южному Кавказу как неприемлемый из-за участия в нем России.

Об этом заявил журналистам депутат от правящей партии «Грузинская мечта» Леван Мачавариани, передает РИА Новости.

Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что двери для Грузии в формате «3+3» открыты, а «кресло стоит».

«Россия участвует в формате «3+3», ею оккупированы наши территории (Тбилиси не признает независимость Абхазии и Южной Осетии. — прим. ред.). Конечно, мы не собираемся садиться ни за какой стол переговоров с Россией», — заявил Мачавариани.

Он напомнил, что между Россией и Грузией нет дипломатических или каких-либо других отношений. По словам парламентария, сначала республике предстоит решить вопрос о территориальной целостности, после чего можно будет начать обсуждать форматы встреч.

Формат «три плюс три» — это консультативный формат сотрудничества между тремя странами Южного Кавказа (Армения, Азербайджан и Грузия) и трех соседей (Россия, Турция и Иран).

С инициативой шестистороннего формата сотрудничества по Южному Кавказу выступили в конце 2020 года лидеры Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган.

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