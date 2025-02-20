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Азербайджан и Украина провели политические консультации: в центре внимания международное право

Себа Агаева17:10 - Сегодня
Азербайджан и Украина провели политические консультации: в центре внимания международное право

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял заместителя министра иностранных дел Украины Олександра Мищенко.

Как сообщили 1news.az в МИД, в ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы текущей повестки дня сотрудничества между двумя странами, а также ситуация в регионе.

Стороны подчеркнули важность постоянно демонстрируемой двумя странами позиции в отношении суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности границ государств, а также взаимоотношений между странами, основанных на фундаментальных принципах международного права и взаимном уважении.
Украинская сторона отметила, что высоко оценивает вклад Азербайджана в восстановление пострадавших от конфликта регионов Украины, а также оказание гуманитарной помощи народу Украины.
В ходе встречи состоялся обмен мнениями по региональным и глобальным вопросам, представляющим взаимный интерес.
В этот же день были проведены политические консультации между министерствами иностранных дел Азербайджана и Украины. Делегацию Азербайджана возглавлял заместитель министра Самир Шарифов, а украинскую сторону – Олександр Мищенко.

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