Азербайджан и Украина провели политические консультации: в центре внимания международное право

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял заместителя министра иностранных дел Украины Олександра Мищенко.

Как сообщили 1news.az в МИД, в ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы текущей повестки дня сотрудничества между двумя странами, а также ситуация в регионе.

Стороны подчеркнули важность постоянно демонстрируемой двумя странами позиции в отношении суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности границ государств, а также взаимоотношений между странами, основанных на фундаментальных принципах международного права и взаимном уважении.

Украинская сторона отметила, что высоко оценивает вклад Азербайджана в восстановление пострадавших от конфликта регионов Украины, а также оказание гуманитарной помощи народу Украины.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по региональным и глобальным вопросам, представляющим взаимный интерес.

В этот же день были проведены политические консультации между министерствами иностранных дел Азербайджана и Украины. Делегацию Азербайджана возглавлял заместитель министра Самир Шарифов, а украинскую сторону – Олександр Мищенко.