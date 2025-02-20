СК РФ начал расследование убийства Лермонтова

Следственный комитет начал расследование убийства писателя Михаила Лермонтова, сообщил РИА Новости народный артист России, депутат Госдумы Николай Бурляев.

Ранее он рассказал, что направил обращение в СК с соответствующей просьбой. Депутат отметил, что на протяжении многих десятилетий лермонтоведы, специалисты в области криминалистики, баллистики и медицины заявляли о недобросовестности следствия, проведенного сразу после убийства Лермонтова в 1841 году.

«Был отклик со стороны Следственного комитета, началась предметная совместная работа, в том числе технического характера, о ее ходе и результатах будем сообщать», — сказал Бурляев.

Лермонтов родился в 1814 году. Поэт погиб в возрасте 26 лет.