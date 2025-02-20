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СК РФ начал расследование убийства Лермонтова

First News Media09:32 - Сегодня
СК РФ начал расследование убийства Лермонтова

Следственный комитет начал расследование убийства писателя Михаила Лермонтова, сообщил РИА Новости народный артист России, депутат Госдумы Николай Бурляев.

Ранее он рассказал, что направил обращение в СК с соответствующей просьбой. Депутат отметил, что на протяжении многих десятилетий лермонтоведы, специалисты в области криминалистики, баллистики и медицины заявляли о недобросовестности следствия, проведенного сразу после убийства Лермонтова в 1841 году.

«Был отклик со стороны Следственного комитета, началась предметная совместная работа, в том числе технического характера, о ее ходе и результатах будем сообщать», — сказал Бурляев.

Лермонтов родился в 1814 году. Поэт погиб в возрасте 26 лет.

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