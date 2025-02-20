Премьер Британии и канцлер ФРГ поддержали Зеленского после его критики со стороны Трампа

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер ФРГ Олаф Шольц поддержали президента Украины Владимира Зеленского после недавних критических заявлений в его адрес со стороны президента США Дональда Трампа, пишут «Известия».

К.Стармер назвал Зеленского демократически избранным лидером и положительно оценил решение последнего отложить проведение выборов в Украине. Британский премьер сравнил ситуацию в Украине с тем, как Соединенное Королевство откладывало выборы в стране во время Второй мировой войны.

В то же время Олаф Шольц назвал «ошибочными и опасными» слова Трампа, который назвал Зеленского «диктатором».