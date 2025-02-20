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Трамп заявил, что США «воскресят» сделку с Киевом по добыче минералов на Украине

First News Media10:06 - Сегодня
Трамп заявил, что США «воскресят» сделку с Киевом по добыче минералов на Украине

Вашингтонская администрация намерена вернуться к рассмотрению возможной сделки по добыче полезных ископаемых в Украине, заявил президент США Дональд Трамп, которого цитирует ТАСС.

«Думаю, я воскрешу ее», - подчеркнул он, отвечая на вопрос об этой сделке. «Посмотрим, что будет. Но я воскрешу ее или будет не слишком весело», - добавил американский лидер, не пояснив, какие именно последствия для украинской стороны он имеет в виду.

Президент США ранее в среду, выступая на инвестиционном форуме в Майами (штат Флорида), заявил, что украинские власти сорвали сделку, касающуюся получения Соединенными Штатами редкоземельных металлов с Украины в обмен на американскую помощь Киеву. «У нас была сделка, основывающаяся на редкоземельных элементах и прочем, но они сорвали эту сделку. Они сорвали ее два дня назад», - сообщил Трамп.

По его словам, во время поездки министра финансов США Скотта Бессента в Украину для заключения соответствующей сделки с ним обошлись грубо.

«А потом туда [в Украину] поехал Скотт Бессент, и с ним обошлись довольно грубо, потому что, по сути, они сказали ему нет», - заявил Трамп.

«Зеленский спал и был недоступен для встречи с ним [Бессентом]. Он проехал много часов на поезде, а это опасная поездка, и мы говорим о министре финансов», - продолжил глава Белого дома. «Он поехал туда, чтобы подписать документ, а вернулся пустой», - указал американский лидер.

Трамп напомнил, что США потратили на помощь Украине $350 млрд, и в отличие от Европы, которая, по его словам, вернет деньги в форме займа, Штаты не смогут этого сделать, поскольку «мы просто отдаем их, и в этом суть [предыдущей] администрации [Джо] Байдена».

«Но они имеют дело не с теми же Соединенными Штатами, что несколько месяцев назад», - подчеркнул Трамп, выразив недоумение в связи с тем, что Байден не добивался от Европы уравнивания расходов на поддержку Киева. «Вдобавок ко всему Зеленский признает, что половина переданных нами средств пропала, они не знают, где они. Он сказал, что не знает, куда пропала половина средств. Просто отлично, замечательно», - с сарказмом резюмировал президент США.

Как ранее со ссылкой на источники сообщила газета The Washington Post, Киев отклонил план администрации США по оказанию Украине помощи в обмен на предоставление Вашингтону права на 50% украинских редкоземельных полезных ископаемых. При этом в настоящее время Киев работает над встречным предложением. По данным издания, Украина получила текст предложенного США соглашения о полезных ископаемых всего за четыре часа до встречи Бессента с Зеленским в Киеве в среду на прошлой неделе. На этой встрече глава Минфина, как сообщается, настаивал на том, чтобы Зеленский подписал соглашение немедленно, однако он этого не сделал, поскольку гарантии безопасности для Украины в предложенном документе отсутствуют. В Киеве заявили, что работают над встречным предложением.

16 февраля помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц в интервью телеканалу Fox News настоятельно посоветовал Зеленскому изменить свое решение и подписать соглашение с США о полезных ископаемых, так как американцы, по его мнению, заслуживают компенсации за «инвестированные в войну миллиарды».

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