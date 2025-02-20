В партии Трампа недовольны его высказываниями о Зеленском: «Это позор»

Член палаты представителей США от Республиканской партии Дон Бэкон раскритиковал резкие высказывания президента Дональда Трампа в отношении Владимира Зеленского.

Его слова приводит The Hill.

«Президенту нужно провести день заново — и начать все сначала. Он поступил плохо. Я думаю, то, что он сказал, неправильно, и это позор», — сказал Бэкон.

Бэкон также заявил, что слова президента не отражают точку зрения всей Республиканской партии. По его словам, многие понимают, что сказанное Трампом – «неправда». Политик призвал «президента встать на сторону свободы, на сторону демократии», а не на сторону «захватчика».

До этого президент США назвал Владимира Зеленского «диктатором без выборов», который может лишиться страны, если в Украине будет организовано голосование. Кроме того, по его словам, Владимир Зеленский втянул Соединенные Штаты в войну, которую нельзя было выиграть. Трамп добавил, что без США Зеленский никогда не сможет договориться о мире с Россией.

Источник: Gazeta.Ru