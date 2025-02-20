Неизвестные расстреляли автосалон Tesla и призвали убить Илона Маска

В США неизвестные расстреляли салон автомобилей Tesla и призвали убить основателя компании, американского предпринимателя Илона Маска.

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на портал Salem Reporter.

Инцидент произошел накануне в городе Салем, штат Орегон. В результате нападения на салон повреждения получили окна и несколько автомобилей.

На одно из уцелевших окон злоумышленники прикрепили записку: «Убейте Илона». В настоящее время полиция расследует случившееся. Местные власти полагают, что атака связана, в частности, с высказываниями Маска в социальных сетях.

В феврале стало известно, что американские чиновники захотели сбежать из страны из-за политики Маска. Их напугала идея предпринимателя предложить им уволиться, но с правом на сохранение зарплаты до 30 сентября.