В Европе остро реагируют на заявление Трампа, назвавшего Зеленского «диктатором»

Глава МИД Германии Анналена Бербок резко ответила президенту США Дональду Трампу, назвавшему Владимира Зеленского «диктатором».

Об этом она заявила в комментарии ZDF, пишет РИА Новости.

Накануне Трамп назвал Зеленского диктатором и заявил, что тот отказывается проводить выборы. Он поддержал необходимость проведения всенародного голосования в Украине, указав на якобы низкий уровень поддержки населением нынешнего украинского лидера.

«Это совершенно абсурдно», — сказала Бербок.

Дипломат язвительно обвинила Трампа в том, что он лишь «строчит твиты», и не видит «реальный мир».

Слова Трампа также задели немецкого канцлера Олафа Шольца, который в интервью Der Spiegel сказал: «Заявления о том, что президент Зеленский не имеет демократической легитимности, - ошибочны и опасны». По его словам, в условиях войны невозможно провести надлежащие выборы, и никто не вправе утверждать обратное.

Чтобы назвать руководителя такой страны «диктатором», нужно очень много цинизма, заявил в свою очередь президент Чехии Петр Павел. «Какую ценность имели бы выборы в стране, которая 3 года защищалась от агрессии со стороны соседнего ядерного государства? Как организовать выборы, когда пятая часть территории оккупирована, а вся страна под ежедневными обстрелами?» – заявил в свою очередь П.Павел.