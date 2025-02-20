Новое назначение в Бакметрополитене

Инара Велиева назначена советником председателя ЗАО «Бакинский метрополитен».

Как передает 1news.az, об этом сообщила пресс-служба ЗАО.

Инара Велиева родилась в 1986 году. В 2003-2007 годах она получила степень бакалавра на факультете инженерной экономики и управления Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности, а в 2007-2010 годах — степень магистра в Азербайджанском государственном экономическом университете.

С 2007 по 2014 годы она занимала руководящие должности в области маркетинга и управления брендом в компании Procter & Gamble, а в 2015-2021 годах работала заместителем директора учебного центра «Dərs evi».

С 2014 года Инара Велиева оказывала консультационные услуги в сферах маркетинга, управления брендом и коммерции в различных отраслях.

С 2021 года она занимала руководящие позиции в структурах Министерства цифрового развития и транспорта, включая работу в Информационно-вычислительном центре, была заместителем председателя «Азинтелеком» и председателем Агентства инноваций и цифрового развития.