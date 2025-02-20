Подробности отравления 5-летней девочки в Бейлагане

В Бейлагане от отравления, проглотив сахарные таблетки и лекарства от давления, скончалась 5-летняя Дениз Тахирли.

Напомним, что инцидент произошел ночью, когда ребенок остался без присмотра. Дениз отравилась, проглотив лекарства своей бабушки. П

По словам родственников, через 15-20 минут после происшествия родители узнали о случившемся.

«Сам того не зная, она съела сахарные таблетки своей бабушки. Младший ребенок в доме рассказал родителям, что сестра приняла лекарства. Ее сразу доставили в больницу, но через полчаса ребенок скончался».