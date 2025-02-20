Роковая ошибка врачей: женщина родила чужого ребенка и потеряла его

38-летняя Кристена Мюррей из города Саванна, США, пережила настоящую трагедию после того, как забеременела с помощью процедуры ЭКО два года назад. Страдающая от бесплодия, она обратилась в клинику Coastal Fertility Specialists в надежде стать матерью.

Однако, как сообщает 1news.az со ссылкой на Associated Press News, врачи совершили чудовищную ошибку, которая изменила ее жизнь.

В декабре 2023 года Кристена родила здорового мальчика, но вскоре стало ясно, что это не ее биологический ребенок. Малыш оказался чернокожим, сама же Кристена и донор были белыми. В ходе расследования выяснилось шокирующее обстоятельство: врачи клиники по ошибке пересадили Кристене эмбрион другой женщины вместо ее собственного.

Несмотря на эту невероятную ситуацию, Кристена, движимая материнским инстинктом, решила оставить ребенка и воспитывать его как своего. Однако, когда она сообщила о произошедшем в клинику, ситуация приняла неожиданный поворот. Биологические родители ребенка, узнав о случившемся, потребовали опекунства.

Кристена оказалась в сложнейшем положении. Понимая, что шансы выиграть судебное разбирательство малы, она была вынуждена отдать пятимесячного мальчика, к которому успела привязаться. Это решение далось ей очень тяжело, оставило глубокие эмоциональные раны.

На виртуальной пресс-конференции Кристена со слезами на глазах призналась, что никогда не чувствовала себя столь опустошенной. Она мечтала стать матерью, полюбила ребенка всей душой и была готова бороться за него до последнего. Но обстоятельства оказались сильнее ее материнских чувств.

Теперь Кристена подала иск против клиники Coastal Fertility Specialists, обвиняя их в халатности, приведшей к огромному стрессу и душевной боли.