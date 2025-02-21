Спецпосланник Трампа: ХАМАС будет уничтожен, если не освободит всех заложников

Радикальное палестинское движение ХАМАС будет уничтожено, если не вернет всех похищенных в 2023 году израильских заложников.

Об этом заявил спецпосланник президента США Дональда Трампа по делам заложников Адам Белер.

«На их месте я бы всех освободил, иначе им грозит полное уничтожение прямо сейчас», - сказал он в эфире телеканала CNN. «У меня есть один совет для ХАМАС: вам нужно немедленно вернуть тело [Шири Бибас]», - заявил Белер.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что вместо тела израильской заложницы Шири Бибас радикалы передали труп неизвестной жительницы Газы, и назвал это подлым нарушением соглашения о прекращении огня в анклаве.

Радикалы утверждают, что передали 20 февраля Красному Кресту в секторе Газа тела трех членов семьи Бибас и Одеда Лифшица. Младшему из Бибасов, Кфиру, на момент похищения 7 октября 2023 года было 9 месяцев, его брату Ариэлю - 4 года.

15 января Израиль и ХАМАС договорились об освобождении удерживаемых в Газе заложников и введении режима прекращения огня в анклаве. Соглашение, включающее в себя три этапа, вступило в силу 19 января.

Первый этап продлится 42 дня, за это время ХАМАС должен отпустить не менее 33 заложников в обмен на палестинских заключенных, содержащихся в израильских тюрьмах.

Источник: ТАСС