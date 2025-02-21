Путин открыт для мирных переговоров по Украине, заявляют в Кремле

Президент России Владимир Путин был и остается готов решать ситуацию вокруг Украины на переговорах, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Президент Путин остается открыт для урегулирования вокруг Украины посредством мирных переговоров», - подчеркнул он.

Касаясь ожидающихся переговоров руководителей России и США, Песков сказал, что никакой конкретики на этот счет пока нет.

«Пока никакой конкретики по встрече Путина и Трампа нет. Есть понимание необходимости этой встречи, которое было констатировано в ходе встречи российской и американской делегаций в Эр-Рияде», - пояснил Песков.

Он также добавил, что есть желание двух президентов провести встречу, которое они высказали. «И также есть установка хорошо эту встречу подготовить, с тем чтобы она была максимально результативна. В ходе подготовки все как раз нюансы и будут проговариваться», - уточнил представитель Кремля.

Источник: ТАСС