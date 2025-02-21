Папа Римский Франциск может отречься от престола - кардинал
Кардинал Джанфранко Равази не исключает, что Папа Римский Франциск может отречься от престола, как его предшественник Бенедикт XVI, если по состоянию здоровья не сможет справляться со своими обязанностями.
При этом в интервью газете Corriere della Sera он сказал, что Франциск хочет довести до конца отмечаемый в этом году Римско-католической церковью Юбилейный год христианства.
«Если Папа Франциск будет иметь сложности в выполнении папских обязанностей, он сделает свой выбор.
Думаю, он может принять решение об отставке. Решать ему, за ним последнее слово. У него есть большое желание провести Юбилейный год, посвященный надежде. Для него это важно», - сказал кардинал.
88-летний Франциск находится с 14 февраля в больнице, у него обнаружена двусторонняя пневмония. В СМИ появляется много размышлений о возможной близкой смерти понтифика, что порождает разного рода спекуляции о предстоящем конклаве (закрытых кардинальских выборах Папы Римского). Не исключается и отречение, тем более что сам Франциск неоднократно говорил, что Бенедикт XVI, ставший в 2013 году первым за последние 600 лет добровольно отрекшимся от престола понтификом, «открыл путь преемникам». Папа даже рассказывал, что сразу подписал письмо с отречением, которому будет дан ход, если он потеряет дееспособность. Он рассказывал, что отдал его бывшему госсекретарю Тарчизио Бертоне, и не знает, где оно сейчас (вероятно, у нынешнего главы правительства Ватикана - кардинала Пьетро Паролина).
Обнадеживающие слова о здоровье Папы Франциска сказал глава Конференции итальянских епископов кардинал Маттео Дзуппи: «Мы все обеспокоены, но то, что он встает, читает газеты и принимает посетителей (в среду у него побывала премьер-министр Италии Джорджа Мелони – ред.), указывает на то, что он поправляется».
Источник: ТАСС