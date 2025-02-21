ООН: Сирии понадобится более полувека, чтобы восстановить свою экономику

Согласно отчету Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), из-за четырнадцатилетнего конфликта в Сирии ей потребуются десятилетия для достижения экономического, социального прогресса и развития. Это отмечается в докладе ПРООН.

Согласно документу, девять из 10 сирийцев сегодня живут в нищете, а каждый четвертый является безработным. В докладе предупреждается, что при нынешних темпах роста экономика не восстановится до доконфликтного уровня ВВП до 2080 года (или в течение следующих 55 лет). В 2010 году ВВП Сирии составлял $62 миллиарда, однако он сократился более чем вдвое. По оценкам, потери потерянного ВВП в период с 2011 по 2024 год составят около $800 миллиардов США. В течение последних пяти лет средний рост ВВП составлял 1,3 процента в год.«Если так будет продолжаться, потребуется 55 лет, чтобы восстановить доконфликтный уровень ВВП», — говорится в докладе. Более 7,2 миллиона человек являются перемещенными лицами внутри Сирии, а еще 6 миллионов живут в качестве беженцев, что составляет более половины населения. Зарегистрирован огромный рост бедности: уровень бедности до конфликта составлял 33%, а сейчас он утроился и достиг 90%. Крайняя бедность выросла с 11% до 66%. «Помимо немедленной гуманитарной помощи, восстановление Сирии требует долгосрочных инвестиций для создания экономической и социальной стабильности для народа», - сказал администратор ПРООН Ахим Штайнер. «В 2010 году 328 000 из 5,5 миллионов домов были полностью разрушены, каждый третий дом был разрушен или поврежден, а это означает, что у нас есть 5,7 миллиона человек, нуждающихся в убежище», - сказал Абдалла аль-Дардари, помощник администратора ПРООН и директор Регионального бюро для арабских стран. По мнению ПРООН, путь вперед требует комплексной стратегии, направленной на реформу управления, экономическую стабилизацию, реконструкцию инфраструктуры и укрепление социальных услуг.

Война в Сирии началась в марте 2011 года после протестов против президента Башара Асада. В декабре 2024 года Асад ушел из власти. По данным ПРООН, война унесла около 618 000 жизней, что сделало ее одним из самых смертоносных конфликтов в новейшей истории, а судьба около 113 000 человек остается неизвестной.

Источник: РБК