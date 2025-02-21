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ЕС готовится выделить Армении новый транш из Европейского фонда мира на повышение обороноспособности

First News Media18:38 - Сегодня
ЕС готовится выделить Армении новый транш из Европейского фонда мира на повышение обороноспособности

Евросоюз продолжает оказывать поддержку Армении, в рамках которой готовится в ближайшее время выделить новый транш из Европейского фонда мира для повышения ее обороноспособности.

Предварительная договоренность о выделении средств уже имеется.

«Нет сомнений, что эти средства также пойдут на вооружение Армении», — сообщил источник агентству АПА.

Стоит напомнить, что ЕС неоднократно выступал с заявлениями, призывающими к миру между Азербайджаном и Арменией, и был площадкой для переговоров. На фоне этих заявлений одностороннее вооружение Армении непонятно и вызывает определенные вопросы.

Следует отметить, что в 2024 году ЕС выделял Армении транш в размере 10 млн евро из Европейского фонда мира на повышение обороноспособности.

Тогда официальный представитель МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде назвал решение Совета ЕС, на основе которого данные средства были выделены, «неправильным и опасным шагом, способствующим усилению напряженности в регионе».

«Подобные действия Евросоюза носят явно односторонний и предвзятый характер и являются проявлением политики создания «разделительных линий» в регионе», - сказал он.

«Вышеуказанная военная помощь Армении и призывы к увеличению такой помощи в будущем послужат укреплению военного потенциала Армении, которая уже около 30 лет оккупирует часть территорий Азербайджанской Республики и в настоящее время не отказывается от своих претензий на нашу территориальную целостность, и ее деструктивной деятельности в регионе», - добавил Гаджизаде.

Тогда Азербайджан отметил, что ожидает прозрачности информации о помощи, которая будет оказана по решению Совета ЕС.

Источник: АПА

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