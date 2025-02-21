Представитель Трампа назвал Зеленского мужественным лидером воюющего народа
Специальный представитель президента США Дональда Трампа по Украине Кейт Келлог назвал президента Украины Владимира Зеленского боевым и мужественным лидером.
Об этом говорится в публикации Келлога в «Х».
«Обсуждения с Зеленским и его талантливой командой национальной безопасности были обширными и позитивными», - подчеркнул Келлог.
Отметим, что Дональд Трамп назвал Зеленского диктатором за отказ от проведения президентских выборов в Украине.
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