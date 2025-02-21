Представитель Трампа назвал Зеленского мужественным лидером воюющего народа

Специальный представитель президента США Дональда Трампа по Украине Кейт Келлог назвал президента Украины Владимира Зеленского боевым и мужественным лидером.

Об этом говорится в публикации Келлога в «Х».

«Обсуждения с Зеленским и его талантливой командой национальной безопасности были обширными и позитивными», - подчеркнул Келлог.

Отметим, что Дональд Трамп назвал Зеленского диктатором за отказ от проведения президентских выборов в Украине.