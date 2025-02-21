Маск обозвал датского астронавта «идиотом»

Миллиардер, основатель компании SpaceX и глава департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск вступил в спор с датским астронавтом Андреасом Могенсеном из-за застрявших на МКС американцев Барри Уилмора и Суниты Уильямс и в ходе ссоры назвал датчанина идиотом.

Перепалка произошла в социальной сети X.

Маск выразил мнение, что Барри Уилмор и Сунита Уильямс застряли на космической станции дольше положенного срока экспедиции якобы по политическим причинам, по решению предыдущей американской администрации.

В ответ на это Могенсен, который стал первым в истории датским космонавтом (совершил полет в 2015 году), заявил, что утверждение Маска ложно и не имеет под собой оснований. Маск оскорбил датчанина, назвав его «идиотом» и другими, более непристойными словами.

«Вы не хуже меня знаете, что астронавты вернутся, как и планировалось с сентября прошлого года… Даже сейчас вы не посылаете спасательный корабль, чтобы доставить их домой. Они возвращаются на капсуле Dragon», — резюмировал в ответ Могенсен.

Источник: Gazeta.Ru