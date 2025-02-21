Трамп выяснил, что США потратили $12 млн на обрезание в африканской стране

Президент США Дональд Трамп сообщил, что страна потратила $12 млн на мужские обрезания в Мозамбике и почти $30 млн на «укрепление политического ландшафта» в Бангладеш.

Его слова приводит Express.

«Мы выделили 42 миллиона долларов на социальные и поведенческие изменения в Уганде. В Мозамбике мы осуществляем медицинское обрезание на сумму около 12 миллионов долларов», — заявил Трамп на встрече с республиканскими губернаторами, критикуя расходы предыдущей администрации.

Он также отметил, что $29 млн были направлены на «укрепление политического ландшафта» в Бангладеш и выразил недоумение по поводу этого термина: «Никто не знает, что они имеют в виду под политическим ландшафтом. Что это значит?».

Источник: Gazeta.Ru