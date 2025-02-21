Трамп заявил, что «тарифы» — его четвертое любимое слово после «Бог», «религия», «любовь»

Президент США Дональд Трамп заявил, что «тарифы» - это его четвертое любимое слово после слов «Бог», «религия» и «любовь».

«Тарифы» - одно из самых красивых слов, которые я когда-либо слышал», - сказал он в четверг, выступая на ужине Ассоциации губернаторов-республиканцев в Вашингтоне.

Как сказал глава Белого дома, он повторял, что тарифы - это его любимое слово в словаре, однако подвергся критике «фальшивых СМИ».

«Они спросили: «А как же Бог? А как же религия? А как же любовь?». Я сказал: «Ладно, я сдаюсь». Это мое четвертое любимое слово. Так что теперь я говорю: Бог, религия, любовь, а затем тарифы - номер четыре», - указал американский лидер.

Ранее Трамп заявил, что США намерены ввести пошлины на зарубежные автомобили в размере около 25%, схожие тарифы будут введены на фармацевтику. На прошлой неделе он сообщил журналистам в Белом доме, что тарифы на автомобили планирует ввести «примерно 2 апреля». 31 января американский лидер сообщил, что США намерены ввести пошлины в отношении поставок в страну чипов и связанной с ними продукции, а также нефти, газа, стали, алюминия и меди. Тогда Трамп не уточнил, продукция каких стран может быть затронута этими мерами. 10 февраля он распорядился ввести пошлины в 25% на все поставки стали и алюминия.

13 февраля президент США подписал указ о введении аналогичных ответных таможенных пошлин против международных торговых партнеров, установивших тарифы на американскую продукцию. Он предупредил, что Вашингтон будет придерживаться принципа взаимности в торговле со всеми государствами.

Источник: ТАСС