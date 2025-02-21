Пентагон предоставит Маску доступ к системам для контроля бюджетных расходов

Пентагон предоставит ведомству по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) доступ к системам для выявления случаев «мошенничества, растрат и злоупотребления» в министерстве обороны.

Об этом заявил шеф Пентагона Пит Хегсет.

«Они будут включены в то, что мы делаем в Министерстве обороны, чтобы выявить мошенничество, растраты и злоупотребления в крупнейшем дискреционном бюджете федерального правительства», - сказал он, выступая в четверг в Пентагоне.

Как указал Хегсет, DOGE с надлежащими гарантиями получит доступ к системам, чтобы выявить избыточные траты и оптимизировать приоритеты, на которые выделяются средства.

Как ранее сообщила газета The Washington Post, министр обороны США Пит Хегсет дал указание разработать план по ежегодному сокращению бюджета военного ведомства на 8% в течение следующих пяти лет. Документ должен быть представлен к 24 февраля.

В декабре прошлого года Джо Байден, который в то время был президентом США, утвердил оборонный бюджет страны на 2025 финансовый год (начался 1 октября) в размере $895 млрд. Как сообщило в январе агентство Bloomberg, прежний министр обороны США Ллойд Остин предложил американскому правительству наращивать запланированные траты на оборону на $50 млрд ежегодно. По его расчетам, в результате этого военные расходы страны в 2027 финансовом году должны были превысить $1 трлн, хотя ранее за этот период предполагалось потратить на такие цели $913,5 млрд.

После инаугурации 20 января президент США Дональд Трамп назначил предпринимателя Илона Маска на пост главы DOGE. Эта структура приступила к масштабной проверке трат бюджета США. В общей сложности Маск рассчитывает сократить государственные расходы на $2 трлн.

Источник: ТАСС