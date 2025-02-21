Зеленский о сделке с США по ресурсам: Я не могу продать государство

Украинский лидер Владимир Зеленский в рамках обсуждения с США сделки о предоставлении Вашингтону доступа к редкоземельным ресурсам Украины заявлял, что не намерен «продавать государство». Слова Зеленского приводит американская газета The Wall Street Journal.

В материале WSJ отмечается, что глава минфина США Скотт Бессент при встрече с Зеленским в Киеве «подвинул бумагу», требуя, чтобы тот ее подписал. Зеленский быстро взглянул и сказал, что обсудит это со своей командой. «Затем Бессент подвинул бумагу ближе к Зеленскому», — пишет газета.

Зеленский охарактеризовал первоначальное предложение администрации Трампа как требование предоставить ему часть природных ресурсов Украины без каких-либо гарантий безопасности взамен, пишет издание.

«Это несерьезный разговор… Я не могу продавать наше государство», — приводит WSJ слова Зеленского.

Источник: Газета.ру