Трюдо затроллил Трампа после победы Канады над США в финале Турнира четырех наций

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в социальных сетях опубликовал твит, посвященный победе национальной сборной в финале Турнира четырех наций.

Политик поздравил хоккеистов с успешным завершением соревнований, где в решающем матче была обыграна сборная США со счетом 3:2.

«Вам не захватить нашу страну — и вам не захватить нашу игру», — написал Трюдо, намекая на высказывание главы США Дональда Трампа, который не исключил присоединения Канады в качестве 51-го американского штата.

Источник: Gazeta.Ru