В Китае обнаружили новый коронавирус

Вирусологи из Китая зафиксировали новый коронавирус летучей мыши, способный заражать людей по аналогии с COVID-19.

Как пишет South China Morning Post, данный вирус представляет собой новую линию коронавируса HKU5, которая впервые была выявлена у японского нетопыря в Гонконге.

Исследование вируса было проведено в лаборатории Гуанчжоу совместно со специалистами из отделения Академии наук Китая в Гуанчжоу, а также Уханьского университета и Уханьского института вирусологии.

Учёные установили, что выделенный из образцов летучих мышей вирус может инфицировать клетки человека.

Источник: РИА Новости