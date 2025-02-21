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Глава Госдепа исключил встречу Трампа с Путиным без прогресса по сделке о завершении войны

First News Media10:52 - Сегодня
Глава Госдепа исключил встречу Трампа с Путиным без прогресса по сделке о завершении войны

Возможная встреча президента США Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным полностью зависит от прогресса мирных переговоров по Украине и на данный момент неизвестно, когда она может состояться, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

«Такие встречи не проводятся просто так. Мы должны знать, о чем будет идти речь и какие результаты можно ожидать. Время встречи во многом зависит от того, удастся ли достичь прогресса в прекращении конфликта», — сказал Рубио. По его словам, США официально возобновили прямой диалог с Россией, чтобы понять, готова ли она к переговорам о мире. «Президент хочет знать, серьезны ли русские в намерении закончить войну, и если да, то на каких условиях», — пояснил Рубио.

При этом глава Госдепа заверил, что США не примут одностороннего решения по завершению войны в Украине и находятся в контакте по этому вопросу с партнерами в Евросоюзе, а также поддерживают связь с Киевом. «Россия не может заключить перемирие без их [Украины] согласия, так же как мы не можем снять санкции без участия Европы. Все должны быть вовлечены», — подчеркнул Рубио. Он также добавил, что на переговорах с Россией США не обсуждали снятие ограничений с Москвы и территориальные уступки, которых Кремль требует от Киева.

Первые за три года полномасштабной войны в Украине переговоры между США и Россией прошли в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде 18 февраля. После этого помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон начнут готовить встречу лидеров двух стран. В Кремле допускали, что она может состояться до конца февраля. Об этом же заявил сам Трамп. На этом фоне президент РФ Владимир Путин перенес послание Федеральному собранию на неопределенный срок ради подготовки к переговорам с Трампом, сообщают источники.

Источник: The Moscow Times

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