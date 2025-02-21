Государственный секретарь США Марко Рубио допустил ослабление антироссийских санкций, если РФ начнет делать шаги, предпочтительные Вашингтону.

Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на данные о разговоре Рубио с европейскими дипломатами.

Рубио заявил, что США не отменят санкции в отношении России, если поведение Москвы заметно не изменится. В то же время госсекретарь США оставил возможность смягчения некоторых санкций, если РФ начнет предпринимать шаги, к которым стремится американская администрация.

Накануне Рубио заявил, что Штаты сохранят санкции против России до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о прекращении продолжающегося конфликта на Украине. По данным Bloomberg, Рубио заверил группу европейских коллег в том, что санкции не будут сняты с России «раньше времени».

Источник: Газета.ру