Рубио допустил ослабление антироссийских санкций, если…
Государственный секретарь США Марко Рубио допустил ослабление антироссийских санкций, если РФ начнет делать шаги, предпочтительные Вашингтону.
Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на данные о разговоре Рубио с европейскими дипломатами.
Рубио заявил, что США не отменят санкции в отношении России, если поведение Москвы заметно не изменится. В то же время госсекретарь США оставил возможность смягчения некоторых санкций, если РФ начнет предпринимать шаги, к которым стремится американская администрация.
Накануне Рубио заявил, что Штаты сохранят санкции против России до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о прекращении продолжающегося конфликта на Украине. По данным Bloomberg, Рубио заверил группу европейских коллег в том, что санкции не будут сняты с России «раньше времени».
Источник: Газета.ру