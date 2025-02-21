Названа дата открытия мемориала жертвам теракта в «Крокус Сити Холле»

Мемориал жертвам теракта в «Крокус Сити Холле» откроется в день годовщины трагедии 22 марта.

Открытие мемориала в память о жертвах «Крокуса» планируется 22 марта 2025 года, его возведение уже началось, сообщил ТАСС пресс-секретарь "Крокус групп" Артем Бассараба.

«Возводить мемориал начали. Открытие будет 22 марта. Визуал памятника будет представлен в день годовщины трагедии», - сказал собеседник агентства.

Напомним, что 22 марта 2024 года группа вооруженных людей устроила стрельбу в «Крокус сити холле» в Красногорске. В это время там начинался концерт группы «Пикник». Погибли 144 человека, в том числе, дети, пострадал 551 человек.

Источник: ТАСС