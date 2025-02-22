СМИ: Эрдоган посетит Сирию в первый день Рамазана и совершит молитву в Дамаске

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может посетить с визитом Сирию в начале марта, в первый день священного для мусульман месяца Рамазан.

Об этом сообщает телеканал Now TV со ссылкой на журналиста Догана Шентюрка.

«Тележурналист Доган Шентюрк заявил, что получил информацию от правящей партии Турции. Эрдоган проведет первый ифтар (вечернее разговение во время поста - ред.) Рамазана в Дамаске. Он также совершит первую молитву в мечети Омейядов», - сообщает телеканал.

Дамаск с визитом уже посещали глава Национальной разведывательной организации (MIT) Турции Ибрагим Калын и глава турецкого МИД Хакан Фидан.