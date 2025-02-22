Трамп назвал Трюдо «неудачником»

Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал премьер-министра Канады Джастина Трюдо, назвав его «неудачником» и обвинив в разрушении страны.

Поводом для комментариев Трампа стал пост Трюдо в социальной сети X, где тот отреагировал на победу канадской сборной по хоккею над американцами в финале Кубка четырех наций. Трюдо написал:

«Вы не можете забрать нашу страну — и вы не можете забрать нашу игру».

«Джастин — неудачник, и всегда им был. Он плохо справляется с работой в Канаде. Он вроде бы хороший человек, но неудачник. А вот игра была отличной... У нас хорошие отношения с Канадой, но не с Джастином, потому что он слишком радикально левый. Он фактически разрушает Канаду. Его марксистская политика полностью уничтожает страну. Сейчас она в плохом состоянии», — заявил Трамп.