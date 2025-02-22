Палестинское движение ХАМАС передало Красному Кресту еще трех израильских заложников, процесс состоялся в лагере Нусейрат в центральной части сектора Газа, сообщает Al Jazeera.

Ранее в субботу движение освободило двоих заложников - Аверу Менгисту и Таля Шоама. Первый находился в плену десять лет.

В Нусейрате Красному Кресту были переданы трое - Омер Шем Тов, Элия Коэн и Омер Венкерт.

Последний заложник, которого освободят в субботу, - Хишам ас-Саид - будет передан отдельно в городе Газа.

По информации СМИ, он является арабом-бедуином из Израиля и удерживается в секторе Газа с 2015 года.

В пятницу бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) опубликовали имена шести израильских заложников, которых освободят в субботу. Офис по делам пленных в палестинском движении ХАМАС заявил, что в ответ Израиль отпустит в субботу более 600 палестинских заключенных.

С 19 февраля Израиль и ХАМАС реализуют вторую сделку по прекращению огня в Газе и освобождению заложников в обмен на палестинских заключенных.

Источник: РИА новости