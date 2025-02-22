Шестьдесят пять человек погибли от поддельного алкоголя в Анкаре

Шестьдесят пять человек погибли в турецкой столице Анкаре от употребления поддельного алкоголя начиная с декабря 2024 года, сообщает Ekonomim.

«В Анкаре число людей, погибших из-за контрафактного алкоголя, достигло 65 с декабря. Число пациентов, получающих лечение из-за поддельного алкоголя, составляет 15 человек», - пишет издание.

По данным издания, средний возраст погибших - 60 лет.

«Объявлено, что за последние три месяца в семи провинциях было проведено 56 операций, задержано 155 подозреваемых и арестовано 35 человек. В отношении 37 из задержанных подозреваемых было принято решение о применении судебного контроля», - пишет издание.

Ранее телеканал NTV сообщал, что в январе число жертв поддельного алкоголя в Стамбуле достигло 37. Власти аннулировали лицензии 64 магазинов, торговавших фальсифицированной продукцией.

По данным телеканала, среди погибших были граждане Турции, Узбекистана и Туркменистана. Отмечается, что они приобретали алкоголь по цене 30 лир (менее одного доллара), в то время как самая дешевая легальная алкогольная продукция в Турции стоит значительно дороже: пиво — не менее 70 лир, а крепкие напитки — несколько сотен лир.