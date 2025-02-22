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Берлинская полиция применила газ на акции в преддверии парламентских выборов

First News Media17:50 - Сегодня
Берлинская полиция применила газ на акции в преддверии парламентских выборов

В Берлине произошли столкновения ультралевых активистов с полицией на акции в преддверии парламентских выборов, силовики применили слезоточивый газ.

Об этом сообщает РИА Новости.

До этого сотни ультраправых активистов собрались на марш против левых в центре Берлина. Сперва обе демонстрации проходили мирно, однако затем ультралевые попытались препятствовать маршу ультраправых.

Это привело к столкновениям с полицией, в результате чего силовики применили слезоточивый газ.

По предварительным данным, пострадали три активиста.

Данные опроса института INSA показали, что блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) был лидером предвыборной гонки за три дня до выборов в парламент Германии с рейтингом 30%.

По данным исследования, Социал-демократическая партия Германии имеет 15% поддержки, правая «Альтернатива для Германии» — 21%. Поддержать партию «Зеленые» готовы 13%, а партию «Левые» — 7%.

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