Прокуратура Аргентины начала расследование скандала с участием президента

Прокурор Эдуардо Тайано приступил к расследованию в отношении президента Аргентины Хавьера Милея и предпринимателей, причастных к запуску криптовалюты $LIBRA, о которой в своих соцсетях написал глава государства.

Об этом сообщила газета La Nacion.

"Необходимо установить касающиеся времени, способа и места обстоятельства вокруг создания и запуска $LIBRA, а также степень участия в расследуемых событиях Хавьера Милея, Хейдена Марка Дэвиса, Хулиана Пе, Маурисио Гаспара Новелли, Мануэля Терронеса Годоя и Серхио Даниэля Моралеса", - приводит издание постановление прокурора.

Прокурор намерен установить, не было ли в действиях фигурантов признаков таких преступлений, как злоупотребление властью, мошенничество, торговля влиянием и взяточничество. В рамках расследования Тайано распорядился принять несколько мер, в том числе запросить информацию у ЦБ и компании Google.

Источник: ТАСС