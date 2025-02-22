Пентагон уволит 5,4 тыс. гражданских служащих

Министерство обороны США намерено уволить 5,4 тысячи гражданских служащих, находящихся на испытательном сроке.

Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении Пентагона.

"Министерство обороны проводит пересмотр штата сотрудников, находящихся на испытательном сроке", - указывается в документе. "Мы ожидаем, что примерно 5 400 [гражданских] служащих, находящихся на испытательном сроке, будут уволены со следующей недели в рамках первоначальных усилий. После этого мы приостановим прием на работу на время проведения дальнейшего анализа наших кадровых потребностей", - подчеркивается в заявлении.

Как отмечается, для повышения эффективности Пентагон "рассчитывает сократить гражданский штат ведомства на 5-8%". По данным газеты The Washington Post, число гражданских служащих Минобороны составляет порядка 900 тыс. человек, поэтому упомянутые меры могут коснуться "десятков тысяч сотрудников".

В четверг министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Пентагон предоставит ведомству по повышению эффективности работы правительства (DOGE) доступ к системам для выявления случаев "мошенничества, растрат и злоупотребления". Меры нацелены на выявление избыточных трат и оптимизацию приоритетов финансирования.

Источник: ТАСС