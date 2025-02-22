Власти Британии объявят о новом пакете помощи Украине и санкциях для России

Правительство Великобритании планирует 24 февраля объявить о новых санкциях в отношении РФ и военной помощи Украине, пишет газета The Daily Telegraph.

«Мы всегда заявляли о том, что хотим помочь Украине занять наиболее сильную позицию, будь то позиция для начала переговоров или продолжения боевых действий. Мы пока не знаем, о каком из этих вариантов пойдет речь», — поделился собеседник издания.

Отмечается, что кабинет премьер-министра Кира Стармера намерен сохранить курс на поддержку Украины, несмотря на осложнения отношений между США и Украиной. Стармер также может объявить, что к 2030 году британские оборонные расходы достигнут целевого показателя в 2,5% от ВВП.

До этого первый вице-премьер РФ Денис Мантуров рассказывал, что ни один иностранный инвестор пока не воспользовался правом на обратный выкуп своих активов в РФ.

Он отметил, что в случае, если эти иностранные инвесторы захотят вернуться на российский рынок, им, скорее всего, придется обсуждать условия своего возврата с нуля.

Источник: Gazeta.ru