В МИД анонсировали новую встречу представителей России и США

Новая встреча представителей России и США на уровне глав профильных департаментов планируется в ближайшие две недели, этот контакт будет предварять консультации на уровне заместителей.

Об этом рассказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью РИА Новости.

«Предварять раунд на уровне заместителей будет консультационный контакт директоров соответствующих департаментов. И их встреча может состояться в диапазоне ближайших двух недель», — отметил дипломат.

Заместитель министра уточнил, что встреча состоится в третьей стране, но конкретное место еще согласовывается.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что новые переговоры представителей Москвыи Вашингтона по Украине начнутся во вторник, 25 февраля, в Саудовской Аравии. Он подчеркнул, что хочет добиться прекращения огня и заключения сделки.