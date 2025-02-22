ХАМАС передал двух израильских заложников в Газе
Радикальное палестинское движение ХАМАСпередало двух израильских заложников Тала Шохама и Авера Мегисто Красному Кресту.
Об этом сообщили в Telegram-канале армии обороны Израиля.
«По информации, предоставленной Красным Крестом, им были переданы двое заложников, и они направляются к силам Армии обороны Израиля и ИГИЛ (организация запрещена в России) в секторе Газа», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, израильская сторона готова принять дополнительных заложников, которые в ближайшее время должны быть переданы Красному Кресту.
Источник: Газета.ру
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