ХАМАС передал двух израильских заложников в Газе

Радикальное палестинское движение ХАМАСпередало двух израильских заложников Тала Шохама и Авера Мегисто Красному Кресту.

Об этом сообщили в Telegram-канале армии обороны Израиля.

«По информации, предоставленной Красным Крестом, им были переданы двое заложников, и они направляются к силам Армии обороны Израиля и ИГИЛ (организация запрещена в России) в секторе Газа», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, израильская сторона готова принять дополнительных заложников, которые в ближайшее время должны быть переданы Красному Кресту.

Источник: Газета.ру