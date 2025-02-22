Губернатор Калифорнии запросил 40 миллиардов на восстановление штата

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом попросил у Конгресса США порядка 40 млрд долларов на восстановление штата после мощных лесных пожаров, пишет Washington Post.

По словам главы штата, потребуются годы, чтобы оценить ущерб экономике страны, а также ликвидировать все последствия бедствия.

Напомним, мощные пожары вспыхнули в Калифорнии 7 января, площадь горения превысила 16 тыс. гектаров, огонь быстро распространялся из-за сильного ветра. В результате возгорания погибли 25 человек.

Источник: aif.ru