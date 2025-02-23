Фидан планирует обсудить с Лавровым Украину и Ближний Восток

Глава МИД Турции Хакан Фидан планирует 24 февраля обсудить в Анкаре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым ситуации на Ближнем Востоке, в том числе в Сирии, и на Украине и подтвердить готовность Турции к посредничеству в урегулировании украинского конфликта.

Об этом ТАСС сообщил источник в МИД Турции в преддверии ожидающегося прибытия Лаврова в Анкару.

"Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан проведет со своим российским коллегой переговоры, на которых будут всесторонне обсуждаться вопросы двустороннего сотрудничества, особенно торговли, энергетики и туризма. Также будет проведен обмен мнениями о прекращении войны на Украине посредством установления справедливого и прочного мира через дипломатические усилия. Будут обсуждены последние контакты между США и РФ и посреднический вклад, который Турция может сделать", - сказал источник.

Фидан намерен напомнить, что в марте 2022 года Турция организовала прямые переговоры по Украине "и готова в дальнейшем взять на себя эту же роль".