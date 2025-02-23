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Песков назвал Путина и Трампа уникальными президентами

First News Media14:10 - Сегодня
Песков назвал Путина и Трампа уникальными президентами

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп - абсолютно уникальные лидеры, хотя и каждый по своему.

Такое мнение высказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

"Президент Трамп победил на выборах с уникальным для Америки результатом. Даже в сомневающихся штатах. Президент Трамп имеет партийный контроль в обеих палатах. То есть с точки зрения устойчивости его авторитета, его власти он абсолютно уникальный президент Соединенных Штатов", - подчеркнул представитель Кремля.

Однако, продолжил он, Путин "не менее уникальный президент, чем Трамп". "Это президент, который находится во власти 25 лет. И уровень поддержки населения у которого беспрецедентно зашкаливает. Кто бы что ни говорил", - напомнил Песков, указав на невероятную консолидацию россиян вокруг Путина.

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