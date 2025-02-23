Китайцы совершили рекордные 9 миллиардов внутренних поездок во время Лунного Нового года

В Китае зафиксировано рекордное количество внутренних поездок - 9,02 млрд за 40 дней туристического ажиотажа по случаю китайского Нового года.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, по данным государственного информационного агентства Синьхуа, это превышает показатель в 8,4 млрд поездок, совершенных за тот же праздничный период годом ранее.

Ажиотаж вокруг путешествий во время самого большого праздника в Китае часто воспринимается как барометр экономического здоровья страны и испытание на прочность ее обширной транспортной системы, пишет Reuters. Рост числа поездок соответствовал ожиданиям.

Ежегодные показатели поездок, совершаемых в период ежегодного ажиотажа, резко возросли с тех пор, как Министерство транспорта пересмотрело показатели перед лунным Новым годом 2023 года, включив в них поездки на беспилотных автомобилях по основным национальным скоростным автомагистралям.