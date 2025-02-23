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Первая конференция по национальному диалогу в Сирии состоится 25 февраля

First News Media16:30 - Сегодня
Первая конференция по национальному диалогу в Сирии состоится 25 февраля

Подготовительный комитет по проведению общенационального диалога в Сирии принял решение организовать первое заседание конференции, посвященной этой теме, 25 февраля.

Об этом заявили на пресс-конференции в Дамаске члены оргкомитета.

"Эта конференция является первым шагом на долгом национальном пути, требующем постоянной коллективной работы по формированию новой сирийской национальной идентичности", - сообщили в оргкомитете. Согласно опубликованному телеканалом Syria TV официальному приглашению на конференцию, которое уже было отправлено ее участникам, 24 февраля в отеле Дамаска состоится торжественный ужин, а время и место проведения запланированного на следующий день заседания будет объявлено позднее.

В оргкомитете сообщили, что в ходе подготовки к мероприятию "было проведено более 30 встреч во всех провинции для обеспечения представительства различных слоев сирийского общества". "Конференция будет носить практический характер, поскольку ее работа будет подразумевать проведение специализированных семинаров, посвященных вопросам, которые комитет извлек из своих встреч с различными слоями общества", - пояснили представители комитета. В этих семинарах, как ожидается, примут участие эксперты, специалисты и заинтересованные стороны.

В конце января глава новой администрации в Дамаске Ахмед аш-Шараа сообщил, что после проведения в стране общенационального диалога будет опубликована конституционная декларация, которая станет правовой основой на переходный период.

Источник: ТАСС

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