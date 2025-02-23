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Дуда: Трамп считает переговоры единственным выходом из конфликта на Украине

First News Media17:20 - Сегодня
Дуда: Трамп считает переговоры единственным выходом из конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп считает переговоры со сторонами украинского конфликта единственным возможным вариантом выхода из него.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда.

"По теме Украины у меня был разговор с президентом США Дональдом Трампом с глазу на глаз. В ходе него он - буквально в нескольких словах - рассказал мне, какой его план действий. Он сказал, что должен вести переговоры. И здесь нет другого выхода, потому что это единственный путь к окончанию войны", - приводит слова Дуды его канцелярия в X. "Президент [США Дональд Трамп] решительно сказал мне, что ему принципиально важно, чтобы война закончилась <...>, и единственный метод - разговор с [президентом РФ Владимиром] Путиным", - добавил польский политик.

Источник: ТАСС

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