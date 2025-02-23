Зеленский назвал условия для своего ухода с поста президента
Президент Украины Владимир Зеленский назвал условия для своего ухода с поста президента.
Об этом он сообщил на пресс-конференции.
Так, политик заявил о готовности уйти в отставку ради мира на Украине. «Да, если мир для Украины, если вам очень нужно, чтобы я оставил свой пост, я готов», — сказал он.
Кроме того, Зеленский предложить обменять свой пост на членство Украины в НАТО. Он также добавил, что не намерен находиться у власти десятилетиями.
Источник: Lenta.ru
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