 Зеленский назвал условия для своего ухода с поста президента | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Зеленский назвал условия для своего ухода с поста президента

First News Media19:20 - Сегодня
Зеленский назвал условия для своего ухода с поста президента

Президент Украины Владимир Зеленский назвал условия для своего ухода с поста президента.

Об этом он сообщил на пресс-конференции.

Так, политик заявил о готовности уйти в отставку ради мира на Украине. «Да, если мир для Украины, если вам очень нужно, чтобы я оставил свой пост, я готов», — сказал он.

Кроме того, Зеленский предложить обменять свой пост на членство Украины в НАТО. Он также добавил, что не намерен находиться у власти десятилетиями.

Источник: Lenta.ru

Поделиться:
975

Актуально

Общество

Сегодня автобусы в Баку будут работать до этого времени

Политика

Премьер-министр Пакистана прибыл в Азербайджан с официальным визитом - ФОТО

Общество

В связи с ветреной погодой объявлено желтое предупреждение

Общество

ЦИУТ: Из-за скользких дорог на некоторых улицах и проспектах затруднено движение ...

В мире

Пентагон: Зеленский должен сесть за стол переговоров

Зеленский: Украина не будет признавать долг в 500 млрд долларов

Зеленский назвал условия для своего ухода с поста президента

В парламент Грузии поступил новый законопроект об иноагентах

Выбор редактора

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Гейдар Алиев и борьба за Карабах с советских времен до эпохи независимости

Новости для вас

Подорвавшемуся на мине ветерану Карабахской войны ампутировали ногу - ОБНОВЛЕНО

Врачи рассказали о состоянии здоровья госпитализированного с пневмонией Папы Франциска - ОБНОВЛЕНО

Маск опроверг планы отключить Starlink на Украине - ОБНОВЛЕНО

Зеленский ответил Трампу

Последние новости

Пентагон: Зеленский должен сесть за стол переговоров

Сегодня, 19:55

Зеленский: Украина не будет признавать долг в 500 млрд долларов

Сегодня, 19:40

Азербайджанские гимнасты завоевали на Кубке мира золотую и серебряную медали - ФОТО

Сегодня, 19:30

Зеленский назвал условия для своего ухода с поста президента

Сегодня, 19:20

Премьер-министр Пакистана прибыл в Азербайджан с официальным визитом - ФОТО

Сегодня, 19:00

В связи с ветреной погодой объявлено желтое предупреждение

Сегодня, 18:55

Сегодня автобусы в Баку будут работать до этого времени

Сегодня, 18:45

ЦИУТ: Из-за скользких дорог на некоторых улицах и проспектах затруднено движение транспорта - ФОТО

Сегодня, 18:15

В парламент Грузии поступил новый законопроект об иноагентах

Сегодня, 18:00

В самолёте, выполнявшем рейс Астана-Актау, загорелся рюкзак пассажира

Сегодня, 17:30

Дуда: Трамп считает переговоры единственным выходом из конфликта на Украине

Сегодня, 17:20

МВД: Продолжаются меры по обеспечению безопасности дорожного движения

Сегодня, 17:00

В российско-украинской войне погиб еще один азербайджанец

Сегодня, 16:45

Первая конференция по национальному диалогу в Сирии состоится 25 февраля

Сегодня, 16:30

Из-за скользкой дороги на ряде направлений в Баку наблюдается повышенная плотность движения транспорта

Сегодня, 16:00

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 24 февраля

Сегодня, 15:40

ХАМАС потребовал освобождения палестинских заключенных

Сегодня, 15:20

Стартовал финальный этап Кубка мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке - ФОТО

Сегодня, 15:05

Песков: Россия сохраняет открытость к мирным переговорам

Сегодня, 14:50

Рябков: никакой встречи РФ и США 25 февраля в Эр-Рияде не готовится

Сегодня, 14:40
Все новости
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Минуло 40 дней с момента трагического крушения вблизи Актау пассажирского самолета AZAL, выполнявшего рейс Баку-Грозный. Авиакатастрофа унесла жизни 38 человек, среди11 / 02 / 2025, 14:50
Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

23 / 01 / 2025, 15:25
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

09 / 08 / 2024, 09:31