Зеленский: Украина не будет признавать долг в 500 млрд долларов

Владимир Зеленский заявил, что Украина не признает, что должна Соединенным Штатам ни $500 млрд, как настаивает их президент Дональд Трамп, ни $100 млрд, на которые Киев, по его оценкам, получил помощь от Вашингтона.

"Я знаю, у нас было $100 млрд (помощи - прим. ТАСС). И это факт. Я не собираюсь признавать 500. При всем уважении к партнерам", - сказал Зеленский на пресс-конференции, которую транслировал его офис.

"Даже $100 млрд я не могу фиксировать, - продолжил Зеленский. - Мы не можем признавать гранты как долги. Я договаривался с [предыдущим президентом США Джо] Байденом, я договаривался с Конгрессом [США]. Присутствовали две стороны. Может, это не нравится, но таким было соглашение. Это был грант. Мы не признаем, что это долг".

По словам Зеленского, предлагаемая Соединенными Штатами сделка по полезным ископаемым - это "новое соглашение", не связанное, по его утверждению, с оказанной ранее Киеву помощью.

Источник: ТАСС